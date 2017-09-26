В Казани ищут свидетелей ДТП, в котором насмерть сбили студентку КФУ

В Казани ГИБДД ищет очевидцев смертельного ДТП, в котором насмерть сбили 19-летнюю студентку КФУ, об этом сегодня сообщили в региональном ГИБДД.

Напомним, 15 сентября днем напротив дома №37 по улице Гвардейская 30-летняя женщина-водитель на KIA Rio сбила девушку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных травм девушка спустя несколько дней скончалась в больнице

Очевидцев ДТП просят обратиться по телефону: 5-333-847.