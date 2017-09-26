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В Казани ищут свидетелей ДТП, в котором насмерть сбили студентку КФУ

В Казани ищут свидетелей ДТП, в котором насмерть сбили студентку КФУ
16+
Фото: личная страница vk.com

В Казани ГИБДД ищет очевидцев смертельного ДТП, в котором насмерть сбили 19-летнюю студентку КФУ, об этом сегодня сообщили в региональном ГИБДД. 

Напомним, 15 сентября днем напротив дома №37 по улице Гвардейская 30-летняя женщина-водитель на KIA Rio сбила девушку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных травм девушка спустя несколько дней скончалась в больнице

Очевидцев ДТП просят обратиться по телефону: 5-333-847.

Н. Вильданов, 27.09.2017, 11:11
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин27 сентября 2017, 11:21
Красивая баба была.
Водятельницу переехать камазом и отпустить
4
1
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Горожанин27 сентября 2017, 11:33
По жестокости и тупости женщины намного превосходят мужчин.
0
4
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Горожанин27 сентября 2017, 11:48
Зачем свидетели????? Сбили на пешеходном переходе, что не понятно??? Или это тварь отмазаться пытается?
0
2
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Горожанин27 сентября 2017, 11:50
В ответ на комментарий пользователя
По жестокости и тупости женщины намного превосходят мужчин.
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Насчет жестокости полностью согласен, а вот с тупостью -тут все индивидуально, на дороге подчас мужчины творят такую х..:-D
0
1
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