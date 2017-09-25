В Казани водитель «Лады» врезался в патрульный автомобиль, который ехал на вызов

В Казани на пересечении улиц Кулахметова и Фрунзе накануне вечером водитель "Лады" врезался в патрульный автомобиль, об этом сообщает телеканал "Татарстан24".

По словам полицейских, они ехали на вызов, поэтому выехали на перекресток на красный сигнал светофора, однако перед этим они включили проблесковые маячки и звуковой сигнал. Весь поток транспорта, который ехал наперерез, остановился, чтобы пропустить патрульных, кроме "Лады".

Водитель "Лады" сообщил, что не слышал звукового сигнала, да и полицейскую машину не заметил из-за плоности потока.

Сотрудник полиции, который был за рулем, получил различные травмы, его госпитализировали в городскую больницу №7.