Тестируемый электробус «Камаз» оштрафовали за движение с рекордной скоростью по шоссе

Электробус "Камаз", находящийся на тестировании в Москве, разогнался до максимальной скорости — 103 км/ч, после чего попал на камеру видеофиксации ГИБДД, водителя автобуса оштрафуют, сообщают "Вести КАМАЗа".

Заявленная максимальная скорость электробуса составляет 75 км/ч, водителю автобуса удалось разогнать его на Можайском шоссе до 103 км/ч, ему был выписан штраф за нарушение скоростного режима.

Напомним, тестовая модель электробуса адаптирована для использования маломобильными пассажирами, имеет низкий уровень пола, оснащена видеокамерами и спутниковой навигацией. Общая вместимость салона - 85 пассажиров. Запас хода на одной подзарядке, длящейся 20 минут, - 100 километров. “Заправка” происходит от электрической сети с напряжением 380 вольт.