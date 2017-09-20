В Татарстане на трассе сгорел автобус, перевозивший рабочих

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

В автобусе перевозили наемных рабочих в Набережные Челны из Казани

Сегодня утром в Татарстане на трассе М7 сгорел автобус "ПАЗ", перевозивший рабочих, об этом сообщили в МЧС, передает "Татар Информ". Происшествие случилось в 8:56 в пяти километрах от села Машляк.

На автобусе перевозили 15 наемных рабочих из Казани в Набережные Челны.

- Пассажиры и водитель самостоятельно покинули автобус, никто из них не пострадал, - говорится в сообщении.

Прибывшие пожарные потушили огонь, при этом автобус полностью сгорел.

Причина инцидента выясняется.