В Казани временно закрыли движение по улице Г. Камала‍

С 22 сентября и до 25 сентября включительно в Казани частично закрыли для движения проезжую часть улицы Г. Камала у дома № 37.

Как сообщает Комитет внешнего благоустройства, перекрытие движения вызвано работами по прокладке газопровода.

В исполкоме города рекомендуют автомобилистам быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.