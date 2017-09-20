В Казани водитель «Камаза» насмерть сбил 81-летнего пешехода

В Казани на пересечении улиц Рахимова и Васильченко накануне утром 59-летний водитель "Камаза" насмерть сбил 81-летнего мужчину, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, об этом сообщили в ГИБДД.

ДТП произошло в 11 часов, в результате наезда пенсионер был госпитализирован с ушибом головного мозга в больницу, где скончался от полученных травм.

Продолжается расследование.