Штрафы ГИБДД разрешили оплачивать через соцсеть «Одноклассники»

Приложение, с помощью которого можно проверить наличие штрафов ГИБДД и оплатить их, запустила в четверг, 21 сентября, социальная сеть «Одноклассники», сообщают «Известия».

Чтобы узнать, есть ли у пользователя штрафы, нужно однократно ввести номер свидетельства о регистрации транспортного средства и госномер. Оплатить штраф можно с помощью банковской карты, «привязанной» к «Одноклассникам».

Приложение доступно с мобильной версии соцсети и версии для десктопа, через приложения для iOS и Android.