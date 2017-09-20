В Набережных Челнах женщина за рулем иномарки насмерть сбила мотоциклиста

В Набережных Челнах накануне вечером женщина за рулем Chevrolet Aveo насмерть сбила 34-летнего байкера на Yamaha, об этом сообщили в ГИБДД.

Происшествие случилось на проспекте Хасана Туфана напротив дома 54/08 в 17.20, женщина при развороте не уступила дорогу мотоциклу и врезалась в него.

В результате происшествия мотоциклист скончался на месте происшествия. В ГИБДД отмечают, что погибший был в шлеме.