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В Казани на остановках допустили ошибку в «троллейбусных» аншлагах

В Казани на остановках допустили ошибку в "троллейбусных" аншлагах
16+
Фото: народный корреспондент

В Казани на новых аншлагах на остановке "Океан" была допущена ошибка - вместо "трол" было написано "трал", об этом сообщил народный корреспондент портала Илья Ананьев.

- На новых остановочных аншлагах допущена ошибка. Указано "трал.2" "трал.13", вместо "трол.2" "трол.13", - сообщил казанец.

ProKazan.ru, 19.09.2017, 16:15
Тэги: Народная новость
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Комментарии

Гость19 сентября 2017, 16:22
Последствие нехватки в школах часов русского языка.
Лучший комментарий
0
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горожанин19 сентября 2017, 16:29
Обалдеть, как он это заметил?! ну Ананьев(ист...ория умалчивает)
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Горожанин19 сентября 2017, 16:30
Аульные же на тралебусах ездят.
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Гость19 сентября 2017, 16:35
а остановка "Вещевой р-оН" , это сокращение от вещевого района?
0
3
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Горожанин19 сентября 2017, 16:40
Здоорово. Комбината Здоровья нет , а остановка есть :)
0
3
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Гость19 сентября 2017, 16:42
Смортрю маршрут 2 тролл., и не вижу в нем остановки Ак. Арбузова.
Есть Вет нститут, затем Сибирский тракт, нац. архив, Попова, Пионерская
0
0
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Горожанин19 сентября 2017, 16:44
оригинально. интервал движения до 7:00 - 15-10, 19-10, а потом уже нормально : 6-12, 39-40. Супер.
0
2
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Горожанин19 сентября 2017, 16:45
В ответ на комментарий пользователя
Смортрю маршрут 2 тролл., и не вижу в нем остановки Ак. Арбузова.
Есть Вет нститут, затем Сибирский тракт, нац. архив, Попова, Пионерская
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ты смотри не 2 тролл. , а ТРАЛ. №2 там все есть
1
1
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Горожанин19 сентября 2017, 16:51
Интересно из МКУ "Комитет по транспорту" ИКМО г. Казани тел. 275-30-50 тут есть ? Читает свой позор? звоню - трубки не берут.
0
2
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Злобный Аноним19 сентября 2017, 16:53
Русский язык в школах не нужен! Пусть дети учатся читать по надписям на автобусных остановках :-P
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паранжа19 сентября 2017, 17:16
В ответ на комментарий пользователя
Русский язык в школах не нужен! Пусть дети учатся читать по надписям на автобусных остановках :-P
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да, ведь он нехаляльный.
это только у нас язык халяльный и мы стремимся к тому, чтобы все было халяль.
0
0
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Гость19 сентября 2017, 17:23
В ответ на комментарий пользователя
Интересно из МКУ "Комитет по транспорту" ИКМО г. Казани тел. 275-30-50 тут есть ? Читает свой позор? звоню - трубки не берут.
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похоже и телефон указали неверный
0
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