В Казани на опасном перекрестке на улицах Побежимова-Челюскина поставили светофор

В Казани на перекрестке улиц Побежимова-Челюскина установили долгожданный светофор, об этом рассказал народный корреспондент Илья Ананьев.

- Данный перекресток является одним из опасных в городе: здесь часто случались ДТП, сбивали пешеходов. В настоящий момент светофоры еще не подключили, - сообщил казанец.

Ранее с просьбой установить светофор на этом перекрестке жители города обратились в "Народный контроль".