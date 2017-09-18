В Татарстане из-за сокращения светового дня ГИБДД начнет «охоту» на водителей с тонировкой

При этом аннулирование регистрации машины водителям не грозит - глава ГИБДД РТ отменил наложенное ранее подобное наказание

ГИБДД Татарстана усилит проверки водителей тонированных автомобилей, в ведомстве связывают это с сокращением продолжительности светового дня и возросшими рисками совершения ДТП в темное время суток. Об этом сегодня сообщили в отделе пропаганды ведомства.

- За 8 месяцев 2017 года было выявлено более 18 тысяч таких нарушений (связанных с тонировкой - прим.ред.), - отметили в инспекции.

При этом глава ГИБДД РТ Ленар Габдурахманов отменил наказание в виде лишения регистрации автомобиля с тонировкой из-за "несоответствия конструкции" машины техническому регламенту, которому недавно подвергся один из водителей.

- Я считаю, что тонировка не является основанием для аннулирования регистрации. Я советовался на этот счет с Москвой, там тоже на данный момент не считают тонировку достаточным основанием для аннулирования регистрации. Поэтому я это решение отменил и других подобных решений в отношении владельцев машин с тонировкой выноситься не будет, - цитирует "Вечерняя Казань" слова главы ГИБДД РТ.

С 15 ноября 2015 года в России вступили в силу поправки в КоАП, согласно которым сильная (менее 70% светопропускания) тонировка стекол автомобиля наказывается штрафом в 500 рублей.

Если водитель повторно отказывается устранить на месте предмет административного нарушения, сотрудник ГИБДД, в соответствии со ст. 19.3 КоАП РФ, имеет право применить задержание нарушителя за невыполнение требований сотрудника полиции и доставить его в отдел, водителю будет грозить до 15 суток ареста.