Глава ФАР РТ о «крымском» повышении акцизов: Почему так не собирают для дорог Татарстана?

По его словам, деньги на строительство дорог в Крыму можно направить с уже существующих сборов

Глава Федерации автовладельцев России в Татарстана Рамиль Хайруллин прокомментировал ProKazan.ru инициативу правительства России дополнительно поднять акцизы на топливо, деньги будут потрачены на развитие дорог в Крыму и Калининградской области, по его словам, он не поддерживает эту идею.

Напомним, повышение на 50 коп. должно произойти по этой схеме с 1 января и с 1 июля следующего года. Средства будут потрачены, вероятно, на завершение строительства трассы "Приморское кольцо" в Калининградской области и строительство трассы "Таврида" в Крыму. Правительство сегодня одобрило эту инициативу, в результате увеличения налога в бюджет поступит примерно 40 миллиардов рублей.

- Естественно, как и большинство водителей, я против повышения акцизов на бензин. Мне кажется, рад никто не будет, кроме правительства и нефтяников. Я так же заправляюсь, я буду это ощущать. Курортный сбор собирается, "Платон"собирается, транспортный налог есть, штрафы… Это же все можно пустить туда сразу, чтоб не вводить дополнительные, "пустые" деньги. Сразу пустить на эти два региона — за глаза хватит, — отметил Хайруллин.

По его словам, он удивлен тем, что таким образом не собирают деньги, к примеру, со всей России для строительства дорог в других регионах, к примеру, в Татарстане.

- Любой регион тогда может потребовать, чтоб ему за счет всех водителей страны сделали дороги, - в заключение сказал глава ФАР.