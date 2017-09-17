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Татарстан вошел в Топ-5 регионов России по количеству смертей из-за нарушений ПДД

Татарстан вошел в Топ-5 регионов России по количеству смертей из-за нарушений ПДД
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Фото: архив ProKazan

В первом полугодии 2017 года в Татарстане зафиксировали 107 смертельных ДТП из-за за нарушений ПДД, по данному показателю республика вошла в первую пятерку регионов России. Об этом сообщается в статистике на сайте Генпрокуратуры России.

Больше всего людей из-за нарушения правил погибли в Московской области (200 случаев), Краснодарском крае (153), Ростовской области (132), Башкортостане (129), а затем в Татарстане.

От преступлений, связанных с нарушением правил, за последние полтора года пострадало 37 тыс. человек, при этом общее количество зарегистрированных нарушений ПДД, повлекших гибель людей, уменьшилось более чем на 30%.

Н. Вильданов, 18.09.2017, 16:31
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин18 сентября 2017, 16:42
Знащит камеры не помогают?!пощему?
0
6
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Горожанин18 сентября 2017, 16:54
В ответ на комментарий пользователя
Знащит камеры не помогают?!пощему?
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малощисленно потомушто
0
1
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Агент 00018 сентября 2017, 17:02
Вот налицо вся наглая ложь руководства удащливых от пользы использования камер.
Потому что во главу угла ставят личную наживу, а не безопасность на дорогах и предупреждение правонарушений. Что уж говорить, если у главного гаишника сын пешехода насмерть сбивает и ответственности не несёт. А в главные воздушные ворота республики беспрепятственно въезжает наркомат на своём тазу.
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Чел18 сентября 2017, 17:06
А все потому, что плевать многим до пдд. едут как цари жизни. обгоня.т через сплошную. Топят под 200 на трассах. чем лучше дороги, тем больше скорость. чем выше скорость, тем все печальнее.
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0
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