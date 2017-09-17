Татарстан вошел в Топ-5 регионов России по количеству смертей из-за нарушений ПДД

В первом полугодии 2017 года в Татарстане зафиксировали 107 смертельных ДТП из-за за нарушений ПДД, по данному показателю республика вошла в первую пятерку регионов России. Об этом сообщается в статистике на сайте Генпрокуратуры России.

Больше всего людей из-за нарушения правил погибли в Московской области (200 случаев), Краснодарском крае (153), Ростовской области (132), Башкортостане (129), а затем в Татарстане.

От преступлений, связанных с нарушением правил, за последние полтора года пострадало 37 тыс. человек, при этом общее количество зарегистрированных нарушений ПДД, повлекших гибель людей, уменьшилось более чем на 30%.