На улице Ленской иномарка въехала в окно квартиры 5-этажного дома после ДТП

В Казани на улице Ленской накануне вечером после столкновения KIA Rio и Chevrolet Lanos последний въехал в окно квартиры 5-этажного дома, об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".

Квартира находится на цокольном этаже, въехавший Chevrolet повредил железную решетку на окне и батарею, а также разрушил часть кирпичной кладки. Хозяйка комнаты в момент ДТП была на кухне и не пострадала.

По словам жильцов, прежде таких происшествий не случалось, несмотря на то, что окно расположено чуть выше асфальта, однако путь к нему преграждают высокие поребрики.

Никто из участников ДТП свою вину не признает. Скорую помощь вызвали для пассажирки Chevrolet Lanos, девушка получила ушибы и ссадины. Расследованием ДТП займется ГИБДД, виновнику также придется оплатить восстановление квартиры.