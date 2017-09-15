В Татарстане автомобиль вылетел с трассы и загорелся: погиб один человек

Накануне в Балтасинском районе Татарстана произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

ДТП произошло в районе 18.00 часов.

- Поступило сообщение, что между поселками Бурнак и Янгулово на трассе горит автомобиль, - сообщили в МЧС.

Как отметили в ведомстве, водитель «Лады» не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет и загорелся.

- Прибывшие на место происшествия пожарные потушили автомобиль, достали пострадавшего мужчину, а затем извлекли тело погибшего, - добавили в МЧС.

В результате ДТП погиб 37-летний мужчина и 49-летний мужчина в состоянии средней тяжести был доставлен в больницу.