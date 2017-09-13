В Казани с 18 сентября автобус № 93 будет ездить по новому маршруту

Автобус будет проезжать через поселок Озерный

С 18 сентября в Казани автобус маршрута №93 «КДК им.Ленина – Шигали» будет ездить по новому, об этом собщили накануне на официальном портале мэрии города.

Автобус будет проезжать через поселок Озерный без изменения режима работы.

Информацию об изменении схемы движения разместят на остановочных пунктах и в салонах автобусов.