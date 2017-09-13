В Челнах раненого водителя «Камаза» зажало в кабине‍ после ДТП

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

В Набережных Челнах сегодня утром 48-летнего водителя "Камаза" зажало в кабине после ДТП в другим грузовиком, об этом сообщили в МЧС.

На Казанском проспекте возле торгового центра "Эссен" в поселке ГЭС водитель "Камаза" не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди грузовик.

Водителя "Камаза" зажало в деформированной кабине, его смогли вытащить только спасатели.

У него диагностировали ушибленную рану левого колена, ушиб правого коленного сустава и ссадины правой голени и бедра. Ему оказали медицинскую помощь.

