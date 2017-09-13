В Татарстане пассажир «Лады» погиб после после ДТП c Nissan

Сегодня утром, 14 сентября, на окраине Новошешминска в ДТП с Nissan погиб пассажир "Лады" 13-й модели, об этом сообщили в ГИБДД. ДТП произошло около 9 часов утра.

Предварительно, на перекрестке двух дорог столкнулись "Лада", которая выезжала со второстепенной дороги и Nissan, следовавшей по главной дороге.

При аварии погиб на месте пассажир "Лады", водителя этой машины и пассажира Nissan забрала "скорая". Они получили серьезные травмы.

Выясняются обстоятельства ДТП.