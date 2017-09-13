На дорогах РТ ввели систему «Рубеж»: камеры будут сообщать о «гонщиках» патрулям ГИБДД

Нарушителей будут останавливать, им грозит лишение прав

В сентябре на дорогах Татарстана ГИБДД ввела новую систему "Рубеж" - камеры будут отслеживать водителей, чья скорость превышает допустимую на 60 км/ч, после чего передать информацию о них находящимся неподалеку экипажам инспекторов, об этом накануне сообщили в самой дорожной инспекции.

После получения информации о "гонщике" сотрудники ГИБДД остановят его и составят соответствующий протокол, который будет направлен в суд, где может быть принято решение вплоть до лишения прав водителя сроком на 6 месяцев, а при повторном нарушении - на год.

- Данная методика профилактики нарушений носит название "Рубеж". С момента начала работы системы к ответственности было привлечено свыше 20 водителей, - сообщили в ГИБДД.

Отметим, что ранее нарушителям скоростного режима, которое зафиксировали видеокамеры, грозил лишь штраф.

Также при помощи этой системы водителей, которые управляют авто без номеров, либо с номерами видоизмененными или оборудованными устройствами, из-за которых их невозможно прочесть. В этом случае водителю грозит штраф до пяти тысяч рублей или лишение прав.