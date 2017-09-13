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На дорогах РТ ввели систему «Рубеж»: камеры будут сообщать о «гонщиках» патрулям ГИБДД

На дорогах РТ ввели систему "Рубеж": камеры будут сообщать о "гонщиках" патрулям ГИБДД
16+
Фото: скриншот
Нарушителей будут останавливать, им грозит лишение прав

В сентябре на дорогах Татарстана ГИБДД ввела новую систему "Рубеж" - камеры будут отслеживать водителей, чья скорость превышает допустимую на 60 км/ч, после чего передать информацию о них находящимся неподалеку экипажам инспекторов, об этом накануне сообщили в самой дорожной инспекции.

После получения информации о "гонщике" сотрудники ГИБДД остановят его и составят соответствующий протокол, который будет направлен в суд, где может быть принято решение вплоть до лишения прав водителя сроком на 6 месяцев, а при повторном нарушении - на год.

- Данная методика профилактики нарушений носит название "Рубеж". С момента начала работы системы к ответственности было привлечено свыше 20 водителей, - сообщили в ГИБДД.

Отметим, что ранее нарушителям скоростного режима, которое зафиксировали видеокамеры, грозил лишь штраф.

Также при помощи этой системы водителей, которые управляют авто без номеров, либо с номерами видоизмененными или оборудованными устройствами, из-за которых их невозможно прочесть. В этом случае водителю грозит штраф до пяти тысяч рублей или лишение прав.

Н. Вильданов, 14.09.2017, 08:57
Тэги: ГИБДД
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Комментарии

Горожанин14 сентября 2017, 09:03
Не каких штрафов ! Только лишение !
6
7
Согласны с автором?
114 сентября 2017, 09:07
И это правильно. Наконец то Гаи чем то занялись. Молодцы. А вооьбще особенно последние года это чувствуется, на дорогах полный бардак. Гонщиков очень много. вы не поверисте, но даже на однополосных трассах, где в каждую сторону по одной полосе, теперь есть шашечники. Это ужасно. Как будто всех обезьян взяли из зоопарка и посадили за руль.
Но стоит случится какому нить мероприятию, либо просто встретить экапаж гибдд, как в водителей вселяется разум. люди начинают ехать акуратно и правильно.

все от беконтрольности
7
14
Согласны с автором?
114 сентября 2017, 09:09
и побольше бы таких систем там, где есть две сплошные линии. ато некоторые водители даже две белые жирные линии посередине дороги не видят
4
10
Согласны с автором?
Горожанин14 сентября 2017, 09:11
В ответ на комментарий пользователя
И это правильно. Наконец то Гаи чем то занялись. Молодцы. А вооьбще особенно последние года это чувствуется, на дорогах полный бардак. Гонщиков очень много. вы не поверисте, но даже на однополосных трассах, где в каждую сторону по одной полосе, теперь есть шашечники. Это ужасно. Как будто всех обезьян взяли из зоопарка и посадили за руль.
Но стоит случится какому нить мероприятию, либо просто встретить экапаж гибдд, как в водителей вселяется разум. люди начинают ехать акуратно и правильно.

все от беконтрольности
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Вчера за руль сел, л......а?
Десяток лет назад на дорогах был ад, сейчас все намного лучше
7
6
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Горожанин14 сентября 2017, 09:18
ИМХО очередной повод для кормушки и собирания бобла, координальных мер для улучшения безопасности в виде расширения дорог и строительства отбойников разделяющих встречку, например, так и не придумали
3
11
Согласны с автором?
Ильдар14 сентября 2017, 09:20
все это х.ня. Не выгодно лишать, выгодно штрафовать. К гадалке не ходи, просто хотят пугнуть тех, кто номера скрывает.
4
3
Согласны с автором?
Горожанин я14 сентября 2017, 09:24
Уррааа. ....неужели что то полезное написали
1
1
Согласны с автором?
Крым Наш14 сентября 2017, 09:35
Только все привыкли к цивилизованному решению с оплатами штрафов в размере 50% так нет видимо все труднее и труднее становится брать взятки гаишникам,теперь им будут помогать камеры,загоняя нарушителей как бреднем им в лапы,ведь 99 % будут предлагать взятки,что-бы не лишиться прав
0
3
Согласны с автором?
Аноним14 сентября 2017, 09:49
Ворчат в комментариях явно те, которые гоняют :-D
2
1
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Горожанин14 сентября 2017, 09:49
Да как то реально пофигу, на 60км превысить можно только умышленно.
0
1
Согласны с автором?
114 сентября 2017, 09:51
В ответ на комментарий пользователя Крым Наш
Только все привыкли к цивилизованному решению с оплатами штрафов в размере 50% так нет видимо все труднее и труднее становится брать взятки гаишникам,теперь им будут помогать камеры,загоняя нарушителей как бреднем им в лапы,ведь 99 % будут предлагать взятки,что-бы не лишиться прав
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Не знаю. 30 лет уже за рулем. никогда не видел, что бы сотрудники брали взятки. да и никогда не требовали у меня взяток.

вообще не понимаю откуда такие приколы пошли. Нет такого в реальности.
2
0
Согласны с автором?
Горожанин14 сентября 2017, 09:59
В ответ на комментарий пользователя
все это х.ня. Не выгодно лишать, выгодно штрафовать. К гадалке не ходи, просто хотят пугнуть тех, кто номера скрывает.
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Свежая судебная практика гласит, что по 12.2 ч.2 КоАП дают лишение.
0
0
Согласны с автором?
Михаил14 сентября 2017, 10:02
В ответ на комментарий пользователя
Не знаю. 30 лет уже за рулем. никогда не видел, что бы сотрудники брали взятки. да и никогда не требовали у меня взяток.

вообще не понимаю откуда такие приколы пошли. Нет такого в реальности.
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в татарстане в последние годы и правда такое практически не встречается, хотя раньше трясли еще как. Но в других регионах вымогательство гаишников - это обычное явление, съездите например в адыгею или краснодарский край и покатайтесь там побольше.
0
0
Согласны с автором?
туту14 сентября 2017, 10:03
В ответ на комментарий пользователя
Не знаю. 30 лет уже за рулем. никогда не видел, что бы сотрудники брали взятки. да и никогда не требовали у меня взяток.

вообще не понимаю откуда такие приколы пошли. Нет такого в реальности.
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Ты видимо с другой планеты. Тем более если 30 лет за рулем то должен был встречаться с вымогательством взяток. Такое было распространено в конце 90 начале 2000х. Прям говорили дай стока то иначе дальше не поедешь. И такое было практически везде!!!
0
0
Согласны с автором?
водитель14 сентября 2017, 10:06
В ответ на комментарий пользователя
Вчера за руль сел, л......а?
Десяток лет назад на дорогах был ад, сейчас все намного лучше
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десяток лет назад был относительный порядок на дорога, люди уважали друг друга, помогали ,Осаго не было, ездили намного аккуратнее и быдло на дорогах было намного меньше,потому что знали въехал или задел кого-нибудь плати из своего кармана.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин14 сентября 2017, 10:07
В ответ на комментарий пользователя
Не знаю. 30 лет уже за рулем. никогда не видел, что бы сотрудники брали взятки. да и никогда не требовали у меня взяток.

вообще не понимаю откуда такие приколы пошли. Нет такого в реальности.
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Ты либо гаишник либо просто наивный. По - любому одно из двух
0
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