Казанец: грузовик ОМОН оставили на платной парковке с прикрытой бумагой номерами

В центре Казани на улице Театральная житель города Василий сфотографировал грузовик ОМОН, который оставили на платной парковке с прикрытой бумагой номером, фотографию он прислал сегодня, само фото было сделано накануне, 12 сентября, около 10 часов.

- Стражи порядка расположились на платной парковке по улице Театральной. Все бы ничего, но прикрытые бумагой номера автомобиля ОМОН вызывали косые взгляды и смешки от прохожих. Известно, что на данном участке стоймость парковки равна 70-и рублям в час, - рассказал казанец.