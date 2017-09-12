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Казанец: грузовик ОМОН оставили на платной парковке с прикрытой бумагой номерами

Казанец: грузовик ОМОН оставили на платной парковке с прикрытой бумагой номерами
16+
Фото: народный корреспондент

В центре Казани на улице Театральная житель города Василий сфотографировал грузовик ОМОН, который оставили на платной парковке с прикрытой бумагой номером, фотографию он прислал сегодня, само фото было сделано накануне, 12 сентября, около 10 часов.

- Стражи порядка расположились на платной парковке по улице Театральной. Все бы ничего, но прикрытые бумагой  номера автомобиля ОМОН вызывали косые взгляды и смешки от прохожих. Известно, что на данном участке стоймость парковки равна 70-и рублям в час, - рассказал казанец.

ProKazan.ru, 13.09.2017, 16:11
Тэги: Народная новость
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Комментарии

Горожанин13 сентября 2017, 16:29
no many no hany
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Форвард13 сентября 2017, 16:29
Те кто должны следить за соблюдением закона сами его нарушают.
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Горожанин13 сентября 2017, 16:33
Бережет деньги налогоплательщиков.
А быдло с фотиком уже обкончался
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Горожанин13 сентября 2017, 16:36
Все Василий, бутылка ждёт тебя!
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Горожанин13 сентября 2017, 16:56
Менты нарушители ! Хохорин ответь народу что за беспредел
0
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Горожанин13 сентября 2017, 16:58
А очканул то Василёк лично парням предъявить!)
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Мулла13 сентября 2017, 17:07
Водитель Омона дибил,с них и так деньги не возьмут,привычка обманывать однако...
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