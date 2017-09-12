В Татарстане два парня на «Ладе» погибли в ДТП с «Камазом»

В Лениногорском районе Татарстана накануне вечером, 12 сентября, в ДТП погибли два парня 24 и 25 лет, об этом сообщили в ГИБДД.

В "Ладе" 15-й модели находились четыре человека - 25-летний водитель, двое 20-летних и один 24-летний пассажиры. Водитель легкового авто на высокой скорости выехал на встречную полосу движения, где врезался в "Камаз".

От полученных травм погибли водитель и пассажир, сидящий на заднем сидении, они не были пристегнуты ремнями безопасности. Еще двое пассажиров госпитализированы.