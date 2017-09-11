В Чистопольском районе столкнулись Mitsubishi и Chery: погиб один из пассажиров

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

В Чистопольском районе Татарстана сегодня утром в ДТП пострадали три жителя Чистополя, погиб мужчина, сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

По данным МЧС, столкнулись Mitsubishi и Chery, в результате пострадали 33-летний водитель японского авто и 60-летний водитель Chery, а также его пассажир, еще один пассажир из этого автомобиля скончался.

Трое пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены в Чистопольскую центральную районную больницу.