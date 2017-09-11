На улице Зорге «красный автобус» протаранил машину скорой помощи, приехавшую на место ДТП

В Казани на улице Зорге накануне днем "красный автобус" врезался в скорую помощи, которая приехала на место другого ДТП, об этом сообщили в ГИБДД.

34-летний водитель автобуса №31 с 15 пассажирами в салоне превысил скорость и врезался в "скорую", которую отбросило на Opel, стоявший на проезжей части.

В результате ДТП 25-летний медик получил закрытый перелом левой малоберцовой кости, его коллега - 41-летний мужчина, был госпитализирован с сотрясением мозга и раной лба.

Идет расследование ДТП.