На улице Татарстан женщина на BMW X6 сбила пенсионерку‍ у жилого дома

Во дворе дома по улице Татарстан в Казани 32-летняя женщина на BMW X6 сбила 72-летнюю пенсионерку, об этом сегодня сообщили в ГИБДД.

По данным дорожной инспекции, днем 11 сентбря женщина двигалась по двору дома №3 задним ходом, и, не заметив женщину, сбила пешехода.

В результате ДТП пенсионерка получила закрытую черепно-мозговую травму и была госпитализирована.