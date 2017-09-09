В Татарстане парень и девушка на «Ладе» впали в кому после ДТП с Land Rover

В Бугульминском районе накануне днем лоб в лоб столкнулись "Лада" 15-й модели и Land Rover, в результате 20-летний водитель отечественного авто и его пассажирка 20-25 лет оказались в коме. Об этом сообщает "Татар Информ" со ссылкой на ГУ МЧС России по РТ.

Предварительно, водитель "Лады" с номерами Оренбургской области выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой с башкирскими номерами, которой управлял 53-летний мужчина.

В результате аварии водитель отечественного авто и девушка с черепно-мозговыми травмами были госпитализированы в состоянии комы третьей степени в Бугульминскую ЦРБ.