На проспекте Победы в течение часа столкнулись 6 машин

В Казани на проспекте Победы около дорожной развязки с улицей Сахарова накануне в течение часа произошел ряд аварий, всего в результате которых столкнулись 6 машин. Об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".

Первое столкновение произошло между Skoda и Mitsubishi. В чешском автомобиле закончилось топливо, и двигатель заглох. Водитель выставил знак, сел обратно в машину и стал звонить друзьям, чтобы те привезли бензин.

Спустя какое-то время в его автомобиль врезалась Mitsubishi, водител которой не успел вовремя заметить стоящую "на аварийках" машину. В результате столкновения парень за рулем Mitsubishi разбил головой лобовое стекло.

Следом из-за несоблюдения дистанции столкнулись две "Лады". Затем, пытаясь объехать эти машины, "Лада" протаранила "Жигули". Разбитый транспорт перегородил большую часть дороги.

Единственный пострадавший водитель Mitsubishi от госпитализации отказался.