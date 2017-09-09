На Сибирском тракте автобус насмерть сбил пешехода

В Казани на Сибирском тракте накануне утром автобус сбил 60-летнего мужчину, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Об этом сообщили в ГИБДД.

23-летний водитель автобуса двигался по маршуруту, напротив дома он сбил пешехода, который пытался пересечь проезжую часть вне зоны перехода.

В результате ДТП мужчина с сочетанной травмой и ушибом мозга был госпитализирован в больницу, где скончался от полученных травм.