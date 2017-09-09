Глава ГИБДД РФ: Казань вошла в число регионов с низким уровнем ДТП по тяжести последствий

Такой показатель наблюдается там, где на средства из бюджета в числе первых установили камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД

Казань вошла в число регионов с самым низким уровнем аварийности по тяжести последствий, об этом в интервью «Известиям» рассказал глава ГИБДД России Михаил Черников.

По словам автоинспектора, такой показатель наблюдается там, где на средства из бюджета в числе первых установили камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД, — помимо Казани, это Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Краснодарский край

- В перечисленных регионах самый низкий уровень аварийности по тяжести последствий. В Москве он практически в три раза ниже, чем в среднем по России, и в дальнейшем систему планируют развивать, — рассказал Черников.

Всего в стране сейчас работает свыше 7,5 тыс. комплексов систем автоматической фото- и видеофиксации, а также 2,5 тыс. переносных камер, работающих в автоматическом режиме. Как отмечает глава Госавтоинспекции, до конца текущего года в регионах РФ установят еще 2,5 тыс. таких комплексов.

Напомним, ранее стало известно, что камеры «Автодории», фиксирующие среднюю скорость передвижения автомобилей, могут появиться на каждом километре федеральных трасс в Татарстане, с такой инициативой выступил сегодня на заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения глава регионального ГИБДД Ленар Габдурахманов.