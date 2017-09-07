В России с 2019 года изменят размер и форму автомобильных номеров

Росстандарт совместно с МВД начал работу над созданием нового национального стандарта для автомобильных номеров, сообщается в уведомлении на сайте ведомства.

В новом ГОСТе планируется уменьшить размер госзнаков для мотоциклов, ввести специальные номера для спорткаров и ретро-автомобилей, а также для американских и японских машин.

При этом официальный представитель ГИБДД РФ Антон Белан заявил, что на данный момент неизвестно, когда будут меняться формы и размеры автомобильных номеров.

- На данный момент это не более чем проект, — цитируют "Известия" слова представителя ГИБДД.