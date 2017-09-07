В Казани водитель Daewoo протаранил забор и врезался в столб: погиб 20-летний студент

Накануне ночью на Оренбургском тракте произошло ДТП, в результате которого погиб 20-летний студент одного из казанских вузов. Об этом сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани.

По данным ГУ МЧС России по РТ, на перекрестке проспект Универсиады – Оренбургский тракт Daewoo без номеров врезалась в опору освещения.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС деблокировали пострадавших и передали их медикам, - сказали в ведомстве.

Как сообщили в ОГИБДД УМВД России по Казани, 20-летний водитель иномарки на высокой скорости залетел на бордюр, протаранил металлическое ограждение и врезался в фонарный столб. В результате ДТП 20-летний водитель от полученных травм скончался по дороге в больницу. А его 22-летний пассажир госпитализирован с закрытой травмой грудной клетки.