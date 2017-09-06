В Сети появилось видео страшного ДТП около «Корстона», в котором байкер остался без лица

В Сети появилось видео смертельного ДТП с участием 25-летнего байкера около "Корстона", которое произошло сегодня поздно ночью. На записи, сделанной видеорегистртором авто, можно увидеть сам момент столкновения.

Напомним, в 1:40 на улице Николая Ершова парень на мотоцикле Honda на огромной скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Solaris, которой управлял 20-летний водитель.

От полученных травм молодой человек скончался на месте, от силы столкновения он лишился лица - полицейские по этой причине даже некоторое время не могли установить личность мотоциклиста.