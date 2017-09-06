В Татарстане водитель Hyundai насмерть сбил пешехода

В Сабинском районе Татарстана накануне днем 52-летний водитель Hyundai насмерть сбил 51-летнего пешехода, переходившего дорогу. Об этом сообщили сегодня в ГИБДД.

В 11:56 на 7 км автодороги Богатые Сабы –Лесхоз водитель автомобиля не выбрал безопасную скорость и сбил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

Всего в Татарстане накануне выявлено 19 нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением автомобилем в состоянии опьянения, 39 фактов выезда в нарушение ПДД на полосу встречного движения, 70 фактов перевозки детей без детских удерживающих устройств, 523 нарушения требования ПДД об использовании ремней безопасности.