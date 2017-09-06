В МВД РФ опровергли информацию об изменении российских автомобильных номеров

Министерство внутренних дел РФ опровергло информацию СМИ о возможном изменении стандартов автомобильных номеров в 2018 году, передают «Известия».

- Распространенная в некоторых СМИ информация об изменении стандартов государственных номерных знаков не соответствует действительности, - говорится в сообщении ведомства.

В МВД также отметили, что в настоящее время никаких изменений стандартов не планируется и не обсуждается.

Напомним, ранее «Газета.Ru» со ссылкой на несколько анонимных источников сообщила, что в России может измениться формат автомобильных номеров. Новый формат предполагает "четыре цифры, четыре буквы, флажок и надпись RUS". Тем самым номера станут похожи на европейские.

Кстати, в Татарстане водителям начали выдавать автомобили с новыми номерами региона - вместо 116 там имеется цифра 716.