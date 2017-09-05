В центре Казани мусоровоз сбросил на дорогу загоревшийся мусор

Огонь потушили прибывшие пожарные

Сегодня утром на улице Ершова в Казани мусоровоз сбросил на дорогу загоревшийся в кузове мусор. Об этом сообщил народный корреспондент портала Олег.

- С утра наблюдал горящую гору мусора прямо по середине проезжей части улицы Ершова. Видимо, водителю пришлось так "избавится" от опасного груза, - сообщил очевидец.

Инцидент случился примерно в 7:30 между остановками Октябрьский городок и Советская площадь. Огонь потушили прибывшие пожарные.