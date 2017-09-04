В Казани на улице Академика Арбузова водитель «Москвича» разогнался до 200 км/ч

В Казани на улице академика Арбузова водитель "Москвича" разогнался примерно до 200 км/ч, видеозапись гонки появилась накануне в соцсетях.

Судя по данным видео, ролик был снят днем, на какой-то момент перед ним появилась пустая дорога без других автомобилей, в связи с чем он решил показать возможности своей машины друзьям.

Отметим, что в городе максимально разрешенная скорость передвижения - 60 км/ч.

Напомним, ранее в Казани байкеры сняли и выложили в соцсети видео, как они едут по проспекту Победы со скоростью под 300 км/ч.