На проспекте Ямашева водитель KIA насмерть сбил пенсионера

В Казани на проспекте Ямашева неподалеку от улицы Ленская 23-летний водитель на KIA Ceed насмерть сбил пешехода возрастом примерно в 70 лет, об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

По предварительным данным, водитель корейского авто ехал на небезопасной скорости, при этом пешеход переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода в зоне видимости перекрестка.

В результате ДТП пешеход получил закрытый перелом ребер справа и открытый перелом правой голени. Его доставили в больницу, где он скончался.