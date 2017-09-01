Авария на трассе Альметьевск – Набережные Челны: легковушка опрокинулась в кювет

Сегодня в два часа ночи на трассе Альметьевск – Набережные Челны произошла авария со смертельным исходом. Легковой автомобиль опрокинулся в кювет и перевернулся.

В результате погиб 40-летний водитель. Его тело из машины достали спасатели.

В причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.