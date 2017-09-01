Впавший после аварии в кому мотоциклист скончался в больнице

16 сентября у него должна была состояться свадьба

24-летний водитель мотоцикла "Кавасаки", который 1 сентября врезался в автомобиль "Киа Серато" и впал к кому скончался в больнице. Друзья и близкие погибшего выражают соболезнования в соцсетях. 16 сентября у молодого человека должна была состояться свадьба.

Напомним, что авария произошла около 2 часов дня на перекрестке улиц Тихомирнова и Ульянова-Ленина. Мотоциклист на скорости врезался в "Киа Серато", который двигался в сторону улицы Пушкина после чего впал в кому. Как сообщает ГИБДД РТ, тормозной путь мотоцикла составил около 70 м, что согласно экспертных оценок свидетельствует о скорости движения более 100 км/ч.