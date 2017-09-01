Видео: в Нижнекамске на рабочего, который выбирался из люка, наехала автоледи

В пятницу днем в Нижнекамске на рабочего, который вылезал из колодца, наехал автомобиль. Об этом сообщает NTR-24.RU со ссылкой на очевидцев.

Сообщается, что авария произошла примерно в 15 часов на улице Лемаева. Женщина за рулем “Ниссан Жук” двигалась по тротуару, перешла к развороту, после чего проехала по рабочему, который в это время выбирался из колодца.

- Не так давно в этом месте дорогу уложили брусчаткой, поставили знаки, сделали рядом парковку, но автомобили все равно продолжают заезжать к ресторану, расположенному в сквере им.Лемаева уже по пешеходной зоне. Результат не заставил себя ждать, - сообщает издание со ссылкой на очевидцев.

Пострадавший получил перелом ребер.

Сейчас в обстоятельствах разбираются полицейские: рабочие не выставили предупреждающие знаки, а сам люк не был огорожен.