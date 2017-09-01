Смертельная авария на трассе М7 в РТ: легковушка столкнулась с фурой

Погибла 19-летняя пассажирка Hyundai Accent

Рано утром в Пестречинском районе столкнулись фура и легковушка Hyundai Accent. В результате аварии погибла 19-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-лужба ГУ МЧС РФ по РТ.

Авария произошла на 854-м километре трассы М7. Спасателям сообщили, что столкнулись грузовик Freightliner и легковушка с номерами республики Башкортостан. Спасатели смогли вытащить из покореженного автомобиля двух 19-летних девушек, одна из которых от травм скончалась на месте.