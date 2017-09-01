В центре Казани мотоциклист на скорости более 100км/ч врезался в «Киа» и впал в кому

Накануне около 2 часов дня на перекрестке улиц Тихомирнова и Ульянова-Ленина водитель мотоцикла "Кавасаки" 1993 года рождения на скорости врезался в "Киа Серато", после чего впал в кому.

Как сообщает ГИБДД РТ, тормозной путь мотоцикла составил около 70 м, что согласно экспертных оценок свидетельствует о скорости движения более 100 км/ч.

Окончательная степень вины участников ДТП будет установлена по окончанию следственных мероприятий.