YouTube «герои»: ГИБДД наказала водителя Mercedes, ехавшего по центру Казани по «встречке»

Видео было размещено на YouTube две недели назад

ГИБДД РТ наказала водителя, который ехал по улице Салимжанова по встречной полосе. Напомним, видео было размещено на YouTube 21 августа. Водитель ехал по "встречке", при этом все это снимал на видео его пассажир.

- Нормально, да, братан? Так же можно ездить? - интересуется один из молодых людей не видео.

- Это моя дорога, - отвечает второй.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили имя водителя и составили в отношении него протокол по ч. 4 статьи 12.15 КРФоАП, который предусматривает административный штраф в размере 5тысяч рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.