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YouTube «герои»: ГИБДД наказала водителя Mercedes, ехавшего по центру Казани по «встречке»

YouTube "герои": ГИБДД наказала водителя Mercedes, ехавшего по центру Казани по "встречке"
16+
Фото: скриншот видео
Видео было размещено на YouTube две недели назад

ГИБДД РТ наказала водителя, который ехал по улице Салимжанова по встречной полосе. Напомним, видео было размещено на YouTube 21 августа. Водитель ехал по "встречке", при этом все это снимал на видео его пассажир. 

- Нормально, да, братан? Так же можно ездить? - интересуется один из молодых людей не видео.

- Это моя дорога, - отвечает второй.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили имя водителя и составили в отношении него протокол по ч. 4 статьи 12.15 КРФоАП, который предусматривает административный штраф в размере 5тысяч рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Женя Потехина, 02.09.2017, 16:45
Тэги: ГИБДД
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Комментарии

Горожанин02 сентября 2017, 16:49
Минимум опасная езда.
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1
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Не Курю02 сентября 2017, 16:54
В этом и заключается что законы у нас глупейшие и судебная система не работает,что я одни колесом наеду на сплошную объезжая препятствие,то ли эти мудаки едут умышленно по встречной-штраф будет одинаковый 5000 рублей
1
6
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Горожанин02 сентября 2017, 17:22
А зачем все выкладывают в сеть?
0
0
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Горожанин02 сентября 2017, 17:26
Даа!!!что не говорите,а с дебилыми у нас полный порядок на дорогах!!!дадно у второго дурня,ума хватило видео выложить!)надеюсь что ГИБДД всё-таки лешит прав этого братана!)
0
5
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Горожанин02 сентября 2017, 17:29
Почему после слова братан он не сплюнул свою харчу в окно ? А-ля мажоры гопники :-D думают что это круто . Но это уже не круто , это обезьянство .
0
2
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Горожанин02 сентября 2017, 17:34
В ответ на комментарий пользователя
Почему после слова братан он не сплюнул свою харчу в окно ? А-ля мажоры гопники :-D думают что это круто . Но это уже не круто , это обезьянство .
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