В РТ женщина на «Ниссане» переехала рабочего, вылезавшего из колодца: это попало на видео

В Нижнекамске женщина за рулем "Ниссан Жук" переехала рабочего, который вылезал из канализационного колодца. Как сообщают "Вести Камаза", мужчина получил перелом ребер и был госпитализирован.

На видеозаписи видно, что женщина наехала на бордюр, а затем - переехала человека. Во время того, как она подъезжала к колодцу, рабочего было видно по грудь и его можно было заметить. После этого женщина отъехала назад, а к пострадавшему подбежал второй рабочий и проходящий мимо человек. При этом стоит отметить, что рабочие не отгородили колодец на время выполнения работ и не выставили предупреждающие знаки. На данный момент идет расследование.