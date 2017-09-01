На проспекте Ямашева «Лада» вылетела на трамвайные пути и перевернулась

Сегодня утром на проспекте Ямашева "Лада Приора" вылетела на трамвайные пути, при этом перевернувшись . Об этом порталу ProKazan.ru сообщил народный корреспондент.
На данный момент выясняются подробности аварии.
Сегодня утром на проспекте Ямашева "Лада Приора" вылетела на трамвайные пути, при этом перевернувшись . Об этом порталу ProKazan.ru сообщил народный корреспондент.
На данный момент выясняются подробности аварии.
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