Антимонопольщики опровергли информацию о повышении цен за эвакуацию авто в Татарстане

УФАС по РТ опровергло информацию о повышении цен на эвакуатор на 1000 рублей, по данным пресс-службы ведомства, цена на эвакуацию и хранение транспорта в настоящее время остается прежней. Новые тарифы госкомитетом не разработаны.

- Татарстанское УФАС России держит данный вопрос на особом контроле и не допустит повышения тарифа на оказание услуг по перемещению и хранению эвакуированного транспорта, — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее появилась информация, что в Татарстане на 1000 рублей поднимут цены на эвакуатор.