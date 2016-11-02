В центре Казани появится новая платная парковка на 10 автомобилей

В Казани с 11 сентября на улице Айвазовского начнет свою работу новая платная парковка на 10 машин. Парковочные места будут расположены на участке от ул.Роща Фрунзе до пересечения с ул.Волкова с четной стороны улицы, сообщается на официальном портале мэрии города.

Сейчас там устанавливают соответствующие дорожные знаки и информационные щиты, наносят дорожную разметку парковочных мест.

Водители могут расплатиться за парковку тремя способами: через паркоматы возле парковок с помощью банковских карт, путем отправки SMS-сообщений на номер 3116, а также с помощью мобильного приложения для смартфонов, которое доступно для скачивания на сайте parkingkzn.ru. Первые 15 минут парковки бесплатные. Это время дается для оплаты парковки, либо для того, чтобы высадить пассажира и уехать. Парковки бесплатны для инвалидов, электромобилей, а также для машин экстренных служб. Сумма штрафа за нарушение правил парковки - 2500 рублей.