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В центре Казани появится новая платная парковка на 10 автомобилей

В центре Казани появится новая платная парковка на 10 автомобилей
16+
Фото: kzn.ru

В Казани с 11 сентября на улице Айвазовского начнет свою работу новая платная парковка на 10 машин. Парковочные места будут расположены на участке от ул.Роща Фрунзе до пересечения с ул.Волкова с четной стороны улицы, сообщается на официальном портале мэрии города.

Сейчас там устанавливают соответствующие дорожные знаки и информационные щиты, наносят дорожную разметку парковочных мест.

Водители могут расплатиться за парковку тремя способами: через паркоматы возле парковок с помощью банковских карт, путем отправки SMS-сообщений на номер 3116, а также с помощью мобильного приложения для смартфонов, которое доступно для скачивания на сайте parkingkzn.ru. Первые 15 минут парковки бесплатные. Это время дается для оплаты парковки, либо для того, чтобы высадить пассажира и уехать. Парковки бесплатны для инвалидов, электромобилей, а также для машин экстренных служб. Сумма штрафа за нарушение правил парковки - 2500 рублей.  

Н. Вильданов, 31.08.2017, 17:15
Тэги: Дороги
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Комментарии

Алиса власова31 августа 2017, 17:47
Извинитe чтo нe в тему нo хoчу пoдeлитьcя cвoeй иcтopиeй. Нeдавно пoдapила мужу тaблетки кoтopыe поcoветoвaлa подpуга, так былa в шoке oт pезультaтa: наш ceкc тeпepь длитьcя пo 2 чaca (вмeстo 10 минут) и у мужa бeшeный cтoяк, муж стaл бoлee cтpacтным и внимaтельным, я былa на ceдьмoм нeбe oт удoвольcтвия и пoстоянных oргазмов! Coвeтую вceм пoпpoбовaть!Кcтaти o них уже в жуpналaх пишут, вoт cами пoчитaйтe --- http://gg.gg/bioman
2
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Горожанин31 августа 2017, 18:09
Как рак эти парковки расползаются
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