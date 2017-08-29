В Нижнекамске водитель KIA сбил мужчину, который шел с ребенком: появилось видео

В Нижнекамске в минувший вторник, 29 августа, 21-летний водитель KIA Ceed сбил 39-летнего мужчину, который шел с ребенком по пешеходному переходу, видеозапись ДТП появилась в соцсетях.

По данным ГИБДД, водитель корейского авто, ехавший на высокой скорости, не уступил дорогу пешеходам, сбив мужчину, после этого KIA столкнулся с Hyundai Santa Fe, двигавшемся в попутном направлении.

В результате пешеход получил обширную гематому орбитально-лобной области, ссадины лица, рваную рану правой ушной раковины, закрытый перелом левой пяточной кости, ушибы обеих нижних конечностей, ребенок не пострадал.