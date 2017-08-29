Из-за праздников часть дорог в Казани перекроют до 2 сентября

ProKazan.ru публикует полный список закрытых для движения автомобилей улиц

До 23.00 2 сентября перекрыты спуск от ул.Баумана до площади Тысячелетия, парковка «ДЮСШ «Ак Буре», а также парковка у Центрального стадиона со стороны восточной трибуны.

С 15.00 29 августа до 24.00 30 августа по ул.Сибгата Хакима (от ул.Декабристов до ул.Абсалямова) и парковоке возле Центра семьи «Казан».

С 20.00 29 августа до 6.00 31 августа закрыватся по пл.Тысячелетия (от ул.Ташаяк до ул.Батурина), ул.Лево-Булачная (от ул.Чернышевского до пл.Тысячелетия),

ул.Право-Булачная (от ул.Чернышевского до пл.Тысячелетия),

ул.Ташаяк (от ул.Московская до ул.Право-Булачная),

ул.Профсоюзная (от ул.Чернышевского до ул.Баумана),

ул.Баумана (от ул. Профсоюзная до Кремлевской набережной),

спуск от пл.Первого Мая до ул.Баумана.

С 7.00 до 20.00 30 августа будет закрыто движение в Старо-Татарской слободе по ул.Ш.Марджани (от ул. Татарстан до ул. Ф.Карима).

С 23.00 31 августа до 5.00 1 сентября по пл.Тысячелетия (от ул. Ташаяк до ул. Батурина).