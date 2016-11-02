На трассе в Татарстане Mitsubishi въехал в бензовоз: погиб один человек

Сегодня утром на трассе М7 Москва-Уфа около села Поспелово в Елабужском районе произошло смертельное ДТП, передает издание «Новая Кама».

Сообщается, что Mitsubishi врезался в грузовик с огнеопасным содержимым в цистерне. По словам очевидцев ДТП, один человек скончался на месте.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Судя по номерам, иномарка зарегистрирована в Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актанышском районе Татарстана на ходу загорелся «КАМАЗ». Все произошло из-за короткого замыкания в моторном отсеке грузовика.