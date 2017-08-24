Страшное ДТП на трассе в РТ: лоб в лоб столкнулись Lada и Land Rover, погибли 2 человека

На 49-м километре трассы Казань-Малмыж произошло смертельное ДТП — там лоб в лоб столкнулись Lada Kalina и Land Rover. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

- На место происшествия прибыли пожарные, полицейские и медики, - сообщили в МЧС.

В результате аварии погибли 41-летний водитель Lada Kalina и 67-летний водитель иномарки. Также был госпитализирован 16-летний пассажир Lada с закрытой черепно-мозговой травмой.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.